Ремонт муниципальных дорог, международное сотрудничество, формирование комфортной городской среды — темы оперативного совещания в региональном правительстве

Елена Сивонен.

"Формирование комфортной городской среды". С подведения промежуточных итогов реализации приоритетного проекта - начали оперативное совещание в правительстве Мурманской области. Контракты не исполнили на 43 объектах. Кировск, Апатиты, Александровск, Зеленоборский, Умба, Кола, Мурмаши.

Первый доклад. Итоги реализации приоритетного проекта. "Формирование комфортной городской среды". Участники - пионеры в регионе - 29 муниципалитетов. Заключили 94 контракта. И только 13 из них - исполнили.

Первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко: "До 01.11 сроки контрактов заключены по 30 объектам. То есть мы ожидаем еще 30 объектов. До 1 декабря заключены сроки по контрактам еще 7 объектов".

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Дворовые территории. Зимой вы с ними что будете делать? Равно, как и общественное пространство. Если там, конечно, не требуется просто провести земельные работы и никакого благоустройства не должно быть. Так ведь? Поэтому не надо друг друга обманывать и говорить, что до 1 декабря или до конца года мы обязательно всё закончим".

Передовик - Оленегорск. Сдал 5 объектов. Сейчас - уже дополнительно - обновляет сквер ветеранов.

Глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Олег Самарский: "Впервые получилась такая возможность. Наверное, с радости мы быстрее всех и сделали".

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Уважаемые коллеги, соберите все свои, как положительные, так и отрицательные нюансы. С тем, чтобы мы эту работу совершенствовали".

Под занавес строительного сезона. Вопрос - по ремонту дорог. Объем большой. 23 участка. План выполнили. Муниципалитеты уже принимают объекты. В остатке - автоподъезд к Териберке.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "В этом году мы выходим на показатели по общей протяженности отремонтированных дорог - порядка 125 километров".

Проблемы с мостами. Не успеют - реконструировать сооружения в Кандалакше и Североморске.

Глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков: "Основные проблемы - с отсутствием материалов и оборудования. Буровая пришла, начали они буриться. Уверяют, что отставание будет выбрано".

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "На всякий случай имейте в виду - есть очень хороший опыт у Полярных Зорь - с мостовым переходом. Они несколько лет пытались закончить. Слава Богу, закончили. Я думаю, что есть смысл у коллег поучиться тому, как бороться с подрядчиком, который эти работы выполняет не вовремя".

Сегодня идет подготовка к российско-норвежскому региональному форуму. Мероприятие масштабное. Повод весомый - юбилей. 30 лет культурному сотрудничеству Мурманской области и губернии Финнмарк.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Впервые в рамках вопросов культурного сотрудничества будут рассмотрены темы, связанные с развитием и популяризацией здорового образа жизни средствами культуры и спорта".

Приедет - Трюде Тейге, автор детективов и исторических романов. Встреча с читателями - в областном ДК Кирова. В филармонии - с нашими солистами - выступит норвежская саамская певица Элле Марья Эйра.

"Координаты культуры на севере" - это девиз форума. Он двухдневный. Пройдет 11 и 12 октября. Включит в себя целый комплекс деловых и культурных мероприятий. Общее количество участников - 130 человек"



