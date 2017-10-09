В Мурманске завершено расследование уголовного дела о сбыте наркотиков в особо крупном размере

Владимир Костров.

Преступная группа из пяти человек - все жители областного центра - наладила канал поставки зелья из Петербурга. В Мурманске в кустарных лабораториях оно смешивалось для увеличения массы с посторонними веществами и через сеть так называемых "оптовиков" расходилось по всему региону. При задержании банды оперативники изъяли более 41 кг. гашиша и 13 кг. амфетамина. Работа по этому уголовному делу продолжалась больше года, потребовалось провести порядка 40 судебных экспертиз и опросить более 30 свидетелей.







