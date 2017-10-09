Два праздника в одном городе. Мурманск и район Росляково с размахом отметили дни рождения

Андрей Зайцев.

"Вступая в новое столетие" и "Росляково, в котором живём и мечтаем". Два дня рождения в одном городе. Яркая точка в череде торжеств - большие праздники в заполярной столице.

Из Колы в Мурманск. Байкеры и легкоатлеты преодолевают традиционные километры. Это не спорт и не шоу. Просто ещё одна возможность сказать любимому городу "Поздравляю". И это лишь начало.

На Семеновском озере соревнуются моржи. На скорость плывут символичные 101 метр. Весь город выходит на улицы. На Пяти Углах - интерактивные площадки. В сквере на Ленинградской - весёлые и находчивые. Рядом - творцы. Выставка военной техники. Самые маленькие гости праздника в восторге.

Олеся Марченко: "Очень интересно, что можно войти во внутрь техники, попробовать, мы, например, не сразу сумели сесть в грузовик, то есть, получили нужный опыт как садиться".

"Вступая в новое столетие". Символично и по факту. 101 год Мурманску. Городу-герою, городу - труженику.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Созидание города, его развитие, его рост, постоянное движение вперед невозможно представить без вас, дорогие земляки. С праздником вас, дорогие мурманчане! С днем рождения, город!!!"

На празднике зачитали послание из прошлого. Письмо из капсулы, заложенной мурманчанами полвека назад. Время делает свои проекции на подобные документы. Высвечивая потери и приобретения. А главное, отношение сегодняшнего поколения к истории и современности.

Депутат Государственной Думы СФ РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Был, есть и будет город-герой Мурманск. И в продолжение наказа наших предшествующих поколений молодежи 60-х годов хочется сказать — Мурманск, вперед!"

"Росляково, в котором живём и мечтаем". Самому молодому и одновременно старшему микрорайону областного центра исполнился 121 год.

Ольга Морозовская: "Здесь в общем-то всегда уютно, по-доброму. Прямо, как одна семья".

Так исторически сложилось, что жилой район, вошедший в состав Ленинского округа Мурманска в 2015 году, ровно на 20 лет старше самого города-героя. Дни рождения в календаре всегда были рядом. А теперь - это единый праздник.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Я поздравляю вас, я хочу пожелать вам счастья, успехов, доброты, любви, уюта вашим семьям. С праздником вас, ура!"