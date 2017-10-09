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09.10.2017 18:45

Роковая тайна трех карт. В Мурманской областной филармонии с успехом прошла "Пиковая дама"

Елена Сивонен.

В Мурманской областной филармонии с успехом прошла "Пиковая дама". Спектакль-монолог, в котором все роли были у одного о артиста. Евгений Князев - из Московского академического театра имени Вахтангова. Стоя у микрофона, не меняя костюмов, а только образы, с помощью слова - сделал каждый типаж узнаваемым. Старая графиня, Лизонька, наконец, Герман. Народный артист России Евгений Князев своими - энергетикой, тембром голоса, интонациями, даже паузами - полностью погрузил зрителя в пушкинский текст, в драматическую историю игрока, который постиг роковую тайну трех карт.
Народный артист РФ Евгений Князев: "Пушкин - это наше слово, это наша речь. То, как мы сейчас разговариваем, - это сделал для нас Пушкин. Мы не говорим велеречиво, как это было раньше. Вот эта современная речь - она идет от Пушкина".
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