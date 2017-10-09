Финальный рассказ шахматной трилогии. Сегодня - о самом сложном дне Международного турнира "Басамро" в Роттердаме

Елена Белкина.

Сегодня мы завершаем рассказ о международном шахматном турнире "Басамро" в Роттердаме, в котором в труднейшей борьбе наша заполярная команда завоевала серебро.

Второй день турнира оказался самым сложным и психологически, и физически. Команды играли практически без перерыва сразу по 2 партии. Каждая по 4 часа. Выиграв у Ленинградской области нам предстояло сразиться с французами и голландцами, собравшими на этот раз самый сильный состав в истории "Басамро".

Чемпион Голландии 18-летний Йордан Форест сам уже в турнире не играет проводит сеанс одновременной игры для младших школьников и болеет за сестру. В его семье шестеро детей - все заядлые шахматисты. Тренер у Йордана русский - Сергей Тивяков, поэтому российская тема знакома не по наслышке.

Чемпион Голландии 2016 года по шахматам Йордан Форест: "Турнир хорош, здесь играет много мастеров ФИДэ. Русская команда из Мурманской области - очень сильные игроки, одни из самых сильных в турнире У мня русский тренер, который сейчас живет в Голландии, он очень много мне дает. Шахматы чудесный вид спорта, я собираюсь заниматься им профессионально".

В турнире есть ребята, для которых шахматы по-настоящему дело жизни. Играющему на первой доске ленинградской команды Владу Тебенькову - они помогают бороться с тяжелой болезнью. В Роттердам приехал сразу после очередной химиотерапии. Интервью не дает принципиально. В том, что команда после поражения вышла на третье место его большая заслуга. Наши сражаются отчаянно. Есть и поражения и ничьи, и победы.

Наши сражаются отчаянно. Есть и поражения, и ничьи, и победы.

Участник 5-го международного турнира "Басамро" (Мурманская область) Александр Катаев: "Сложность в том, что командная игра, а радость в том, что интересно".

Участник 5-го международного турнира "Басамро" (Мурманская область) Александр Журавлев: "Первую партию я проиграл, потому что сам зевнул, а третью зевнули соперники, но этим еще надо воспользоваться".

С голландцами сыграли вничью — 4:4, но общий счет принес соперникам золото, хотя наши, даже зная результат, держались в прямом смысле до последнего. Пока музей, где проходил турнир, не закрылся.

Участница 5-го международного турнира "Басамро" (Мурманская область) Алина Сыч: "Эта игра принесла очень много опыта, хоть наша команда и не стала чемпионом этого сезона "Басамро" именно этого турнира, но получили очень много опыта, в том числе и я".

5-кратный чемпион Мурманской области по шахматам, тренер высшей категории, тренер команды Мурманской области на 5-ом Международном шахматном турнире "Басамро" Геннадий Кузьмин: "Партий интересных было очень много, были успехи, неудачи, срывы у отдельных игроков, ребята переживали за команду, очень сильно переживали. Были хорошие шансы победить, но борьба шла такая! По рейтингу мы уступали на всех досках, между прочим, нельзя сказать, что это плохой результат. Я считаю, что достойный".

В итоге мы вторые ленинградская команда - третья и французы - четвертые.

Руководитель компании "БАСАМРО ШИППИНГ" (Королевство Нидерландов) Аарт Виллем Ван Дер Басх: "5 лет мы уже проводим этот турнир, все получается успешно, дети улыбаются, все здорово. Но каждый раз я задаю себе вопрос - хватит ли сил на следующий турнир. Уже сегодня я начинаю об этом думать".

Следующие шахматные баталии планируется как обычно в Мурманске.

Прекрасная яростная игра, как называют ее сами шахматисты, завершена. Начинается подготовка к новому турниру. Но, независимо от места на пьедестале, шахматы давно уже стали для участников турнира маяком определяющим их будущую жизнь.



