Искусство у порога. В Мурманске - в одном из подъездов - появился новый арт-объект

Владимир Костров.

В подъезде обычной Мурманской пятиэтажки на улице Папанина появился арт-объект. Стены цокольного этажа украсили виды русской природы, дополненные цитатой поэта Николая Колычева. Для рисунка использовалась водоэмульсионная акриловая основа и колеровочная паста, сверху он покрыт лаком. На создание ушло три месяца. Автор - Мария Важинская, Это третья её работа в рамках проекта "Арт-подъезд: искусство у порога", который реализуется под эгидой объединения молодёжных центров г. Мурманска. Инициативная команда не намерена на этом останавливаться, теперь в планах - Ленинский округ.

Начальник отдела по делам молодёжи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации г. Мурманска Юлия Синякова: "Важно, чтобы подъезд был подготовлен к работе, для этого, конечно же, нужно, чтобы он был отремонтирован, стены подготовлены. От активных горожан требуется согласовать это мероприятие с управляющей компанией".





