В рамках форума, посвященного 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк, будут затронуты темы, связанные с профилактикой здорового образа жизни средствами культуры и спорта

Еще одной темой, которая была затронута на оперативном совещании под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина, стало международное сотрудничество.



«Приграничное сотрудничество Мурманской области и соседних стран становится все более тесным. Буквально на прошлой неделе в Никеле прошли мероприятия Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества. И уже на этой неделе в нашей области состоится российско-норвежский региональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк», - сообщил Алексей Тюкавин.



Председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов проинформировал, что работа по подготовке юбилейного мероприятия осуществляется Комитетом по культуре и искусству Мурманской области в тесном сотрудничестве с Департаментом культуры, культурного наследия и окружающей среды Губернского Собрания Финнмарка. Программа форума, который пройдет под девизом «Координаты культуры на севере», включает в себя комплекс деловых и культурных мероприятий, которые пройдут с 11 по 12 октября 2017 года.



Наиболее значимым из них станет конференция, в ходе которой будут рассмотрены опыт и актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего культурного сотрудничества. Впервые в рамках вопросов культуры будут затронуты темы, связанные с профилактикой здорового образа жизни средствами культуры и спорта.



Также в рамках форума пройдут встреча с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге, автором детективных произведений и исторических романов; выставка «Непринужденные беседы», которую представит Саамский центр современного искусства; российско-норвежский музыкальный проект «Оленевод», в рамках которого выступят норвежская саамская певица Элле Марья Эйра, музыкант Мортен Петтершен и солисты Мурманской областной филармонии.



В работе форума примут участие представители организаций культуры и органов управления культурой Мурманской области и губернии Финнмарк. Возглавит норвежскую делегацию исполняющая обязанности Председателя губернского собрания Финнмарка Рагнхильд Вассвик, которая в скором времени пройдет процесс инаугурации по итогам выборов в губернии Финнмарк.





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