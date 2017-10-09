280 млн рублей выделено в этом году на реконструкцию местных автомобильных дорог

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина обсудили завершение кампании 2017 года по ремонту муниципальных автомобильных дорог.



Протяженность местных автомобильных дорог Мурманской области составляет более 1157 километров. В 2017 году на конкурсной основе 20 муниципальным образованиям региона предоставлены субсидии на софинансирование дорожной деятельности в размере 283 млн рублей. 18 муниципалитетов ремонты завершили. В с.п. Ловозеро и г. Полярные Зори работы находятся на стадии завершения.



«В рамках исполнения государственной программы по развитию туризма почти закончена кольцевая развязка при въезде в Кировск. Есть небольшие недоделки по установке освещения, которые на этой неделе будут устранены», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.



Кроме того, в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» Мурманску в 2017 году предоставлена субсидия на софинансирование расходных обязательств по осуществлению функций административного центра области, в части дорожной деятельности, в размере 233,8 млн рублей, указанные средства освоены на 63%.



Также в 2017 году Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области предоставлены субсидии ЗАТО г. Североморск и г.п. Кандалакша в размере 48 млн рублей на софинансирование реконструкции двух мостов.



По словам главы Североморска Владимира Евменькова, из-за нехватки оборудования и материалов у подрядчика работы по реконструкции моста в этом году вряд ли будут закончены. Взамен организована резервная схема движения.



Как доложил глава администрации Кандалакши Владимир Задворных, контракт на реконструкцию моста через р. Колвица был заключен только 14 августа 2017 года, несмотря на это подрядчик планирует завершить ремонт в декабре.



Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин порекомендовал главам обратиться к своим коллегам из других муниципалитетов, которые имеют опыт по реконструкции мостов.



«Прошу министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области поставить эти объекты на особый контроль, чтобы в случае задержки можно было оказать помощь муниципалитетам», – резюмировал Алексей Тюкавин.





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