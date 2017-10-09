Смотрите в вечернем выпуске "Вести. Мурман" в 20:45

Региональные поисковые отряды завершили работу в этом сезоне. В Долине Славы прошла церемония захоронения останков бойцов, обнаруженных на Мурманском направлении. Земле преданы 87 советских воинов.

Финальный рассказ шахматной трилогии. Сегодня о самом сложном дне международного турнира в Роттердаме. Железные нервы и недетская воля или как выдержать 2 партии по 4 часа без перерыва.

В городе-герое Мурманске отшумела праздничная неделя. Яркая точка в череде торжеств по случаю 101 дня рождения - большой праздник в центре заполярной столицы.



