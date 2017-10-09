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09.10.2017 16:38

На оперативном совещании в правительстве региона подвели промежуточные итоги реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"

Елена Сивонен.

"Формирование комфортной городской среды". С подведения промежуточных итогов реализации приоритетного проекта - начали сегодня оперативное совещание в правительстве Мурманской области. Участники - пионеры в регионе - 29 муниципалитетов. Заключили 94 контракта - на ремонт общественных и дворовых территорий. И только 13 из них - завершили. Передовик — Оленегорск - сдал 5 объектов. Сейчас, уже дополнительно, обновляет сквер ветеранов. А вот Кандалакша, например, не закончила 11 дворов и работы на центральной площади. Обещание - лишь к ноябрю. Контракты также не исполнили в Кировске, Апатитах, Александровске, Зеленоборском, Умбе, Коле, Мурмашах.
Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Поскольку мы первый год работаем в этой программе, надо очень внимательно и дотошно разобраться во всех нюансах и проблемах, с которыми мы столкнулись в этом году. Тем более, что нам создали совсем некомфортные условия. Две трети средств направили на дворовые территории, а это самая сложная проблема".


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