Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
09.10.2017 16:26

Губернатор Марина Ковтун: Регионы крайне заинтересованы в законодательном закреплении мер государственной поддержки, планируемых к предоставлению в Арктической зоне России

Регионы Арктической зоны РФ крайне заинтересованы в законодательном закреплении мер государственной поддержки, планируемых к предоставлению в Арктической зоне России. Об этом губернатор Мурманской области Марина Ковтун сказала сегодня на первом пленарном заседании Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ.

«Необходимость особого подхода к развитию северных и арктических территорий России принимает всё более выраженный правовой аспект. Мурманская область, как и другие арктические регионы, принимает в этой работе активное участие. Мы крайне заинтересованы именно в законодательном закреплении мер государственной поддержки, планируемых к предоставлению в Арктической зоне России», – отметила Марина Ковтун.

Среди проблем, негативно влияющих на развитие арктических территорий страны, Марина Ковтун назвала высокие издержки ведения хозяйственной деятельности и утрату некогда очень весомых материальных преимуществ работы в районах Крайнего Севера.

При этом, как отметила Марина Ковтун, ряд принятых в последнее время на федеральном уровне решений предполагает установление особых подходов к осуществлению государственной политики в отношении арктического макрорегиона с учетом особенностей ведения здесь хозяйственной деятельности и закрепления национальных интересов России в Арктике.

«Соответствующие меры, если они будут разработаны и установлены законодательно, могли бы дать серьезный импульс к ускорению социально-экономического развития и повышения качества жизни населения арктических территорий России», – заявила Марина Ковтун.


/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.76
Евро = 67.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.