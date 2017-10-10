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10.10.2017 09:50

Вниманию горожан! В Мурманске зазвучит сирена. Комплексная проверка технического состояния РАСЦО

Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации заполярной столицы информирует о том, что 11 октября на территории муниципального образования город Мурманск будет проводиться комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области.
Целью проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправности оборудования РАСЦО для информирования населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.

/Администрация города Мурманска/
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