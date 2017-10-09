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09.10.2017 15:06

Иностранные граждане могут оформить трудовые патенты в центре занятости населения

На базе Центра занятости населения Мурманска начал работать миграционный центр по работе с иностранными гражданами, желающими трудиться в Мурманской области.

С сентября в центре занятости ведётся приём заявлений на оформление или переоформление патентов. Одновременно иностранные граждане получают в центре занятости населения информацию о ситуации на рынке труда, знакомятся с имеющимися на предприятиях вакансиями, могут воспользоваться государственной услугой по содействию в поиске подходящей работы, получить консультацию по участию в региональной программе переселения соотечественников.

Дополнительно иностранные граждане могут получить услуги по переводу документов на русский язык и оформлению медицинского полиса. Дальнейшее развитие миграционного центра будет направлено на предоставление более широкого спектра услуг в режиме одного окна, в том числе организации работы по приёму комплексного экзамена на знание русского языка, истории России и законодательства РФ.

Приём заявлений осуществляется ежедневно с 10.00 до 16.00 на I этаже центра занятости населения (г. Мурманск, ул. Книповича, 48, каб. 102-103, перерыв с 13.00 до 14.00).


Для справки:

В 2016 году постановлением Правительства Мурманской области подведомственное учреждение Комитета по труду и занятости населения Мурманской области – Центр занятости населения Мурманска определен организацией, уполномоченной на участие в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства патентов. В 2017 году Правительством Мурманской области заключено соглашение с МВД России о передаче этих полномочий центру занятости населения города Мурманска.


/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
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