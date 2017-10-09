Самому молодому и одновременно старшему микрорайону областного центра - Росляково- исполнился 121 год

Андрей Зайцев.

Росляково, в котором живём и мечтаем. Самому молодому и одновременно старшему микрорайону областного центра исполнился 121 год. Жилой район, вошедший в состав Ленинского округа Мурманска в 2015-м, ровно на 20 лет старше города-героя. Год назад в муниципалитете отмечали отмечали сразу 2 юбилея. Для кого-то круглая дата - это, время подведения итогов, возможность оглянуться назад. Для северян же, как прозвучало с праздничной сцены Росляково - это старт. Старт новых дел. И за год сделано немало. К этому дню рождения мурманчане подошли с новыми дорогами, парками, спортплощадкакми и, конечно, отличным настроением.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Я поздравляю вас, я хочу пожелать вам счастья, успехов, доброты, любви, уюта вашим семьям. С праздником вас, ура!"





