Мурманские волонтеры прибыли в Сочи на международный фестиваль молодёжи и студентов

Алексей Котович, Владимир Костров.

Команда северян сегодня прибыла в Сочи на международный фестиваль молодёжи и студентов. Напомним, первыми к месту проведения форума стартовали волонтеры - 37 человек. У них свой фронт работы - помогать организаторам во всем, сопровождать делегации, быть готовыми включиться в решение экстренных проблем. Миссия фестиваля, на который съедутся 20 тысяч участников - показать, что Россия является открытой дружественной страной, а язык искусства и науки поможет сберечь мир во всём мире.

Председатель Мурманского общественного объединения "Молодежь Заполярья", волонтер Ольга Вишневская: "Взяла много "сувенирки" чтобы делиться со всеми странами нашим родным Мурманском. Отбор был жестким, можно сказать, я не надеялась, что попаду, но получилась. И очень рада, что еду именно в качестве волонтера, потому что помощь нужна, это мероприятие всемирного масштаба".

Накануне отъезда - инструктаж и последние напутствия перед ответственной поездкой. Следом за волонтерами в Сочи, отправились непосредственно участники фестивали - их 45. Мурманскую область представляют юноши и девушки отобранные из почти трёхсот кандидатов.

Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Был достаточно жесткий отбор участников, проводился он - люди сначала регистрировались - потом мы проводили отбор и от Мурманской области, разумеется в эту большую красивую команду поедут только самые лучшие".





