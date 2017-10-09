Артем Дашевский.

Сегодня в Москве губернатор Марина Ковтун приняла участие в первом пленарном заседании Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, входящих в Арктическую зону России, при заместителе председателя Государственной Думы Ольге Епифановой. Одной из задач Совета, созданного при поддержке председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, является подготовка предложений по совершенствованию законодательной базы. К работе привлечены ведущие специалисты в этой области, представители органов государственной власти, депутаты Госдумы и сенаторы. Глава региона Марина Ковтун представила коллегам предложения Мурманской области к пакету законопроектов, который определит будущее Арктических регионов страны.



