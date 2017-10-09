7 октября в Долине Славы на торжественном митинге почтили память героев и провели церемонию захоронения останков, павших в годы Великой Отечественной войны защитников Родины

Владимир Костров.

В Долине Славы прошла церемония захоронения останков бойцов, обнаруженных на Мурманском направлении. Этим мероприятием, приуроченным к 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, региональные поисковые отряды завершили свою работу в этом сезоне.

Красноармейцы Иван Петухов и Фёдор Безумов - младший лейтенант Пётр Овчинников. Над Долиной Славы снова звучат возвращенные из небытия имена.

Командующий Подводными силами Северного флота Владимир Гришечкин: "Сегодня - здесь на этой земле - мы отдаём воинские почести и проводим захоронение героев".

На Мурманском направлении добровольцы работали, как и в прежние годы, там, где шли кровопролитные бои. Высоты 358 и 314, "Шпиль", "Орлиное гнездо". Для поисковиков это не просто топонимы. Каждое название - словно последний крик погибшего в атаке.

Комиссар поискового отряда "Норд" Олег Переверзев: "Найдя одного бойца в каком-то определенном положении, представляя, сколько у него дальность броска гранаты или минного попадания, сколько метров до передовых позиций противника, где он погиб, - с этого момента начинаешь отталкиваться в поисках других его товарищей, которые лежат рядом".

В этом году удалось обнаружить останки 87 советских воинов. Самая трудная задача - идентифицировать погибших. Хорошо, если повезло найти именной медальон с запиской. Но время беспощадно, и оставленное потомкам послание далеко не всегда удаётся расшифровать.

Председатель Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский: "Вы не представляете, в одной яме было 14 человек. И 4 медальона. Мы смогли прочитать только один. И то, медальон был не в ладанке, не в корболитовой шкатулке, - пуля была вытащена, перевернута и засунута записка. Мы её расшифровали".

Удалось связаться в Краснодарском крае с дочерью красноармейца - Златой Фёдоровной. Сегодня спустя 75 лет последняя весточка от отца наконец нашла адресата.

Дочь красноармейца Фёдора Дмитриевича Безумова Злата Безумова: "В последних письмах было написано: мы высоту эту должны взять к 1 мая, а погиб он 29 апреля 42-го года. Спасибо всем, кто ищет и находит. Спасибо всем за трудное, доброе, но благородное дело. Слава всем этим ребятам и всем воевавшим".

На траурном митинге вновь вспоминают пронзительные строки Роберта Рождественского "Это нужно не мёртвым. Это надо живым". Почтить память павших бойцов посчитали своим долгом люди самых разных поколений.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Ведь мы знаем, сколько пришло в годы войны повесток, что ваш муж, сын пропал без вести. И до сих пор такие есть. И поисковики их находят, и большое-большое им за это спасибо за работу, которую они делают".

Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Благодаря этому многие дети, которые здесь присутствуют, могут понять, что у нас патриотичное государство. Мы всегда помним людей, которые за наше родное Заполярье полегли на этих фронтах".

По православному обычаю - заупокойная Лития по погибшим и горсть земли. Останки воинов предаются земле в особенный для истории Кольского Заполярья день.

7 октября выбрано для церемонии захоронения не случайно. В 1944 году осенним утром началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция, которая завершилась разгромом немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождением северной Норвегии.

Безвозвратные потери советской стороны тогда превысили 6 тысяч человек. Но победоносной операции предшествовало более трёх лет тяжелейших оборонительных боёв.

Почётный гражданин города-героя Мурманска и Мурманской области, основатель поискового движения на Кольском Севере Лев Журин: "В Кольском Заполярье погибло 85 тысяч солдат и офицеров. 9 тысяч пропали без вести и 11 тысяч замерзли насмерть".

С 59-года, когда Лев Васильевич с единомышленниками заложили основы поисковой работы, обнаружены останки более 20 тысяч воинов. Миссию предстоит продолжить следующим поколениям, ибо как говорят сами поисковики, повторяя цитату Суворова: "Война не закончена, пока не похоронен последний погибший солдат".



