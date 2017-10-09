«Олимпиада возможностей»: 19-20 октября состоится Чемпионат Мурманской области «Абилимпикс»

19-20 октября в Мурманской области будет проходить II региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Его организаторами выступают Министерство образования и науки Мурманской области и региональный Центр развития движения Абилимпикс – Мурманский колледж экономики и информационных технологий.

Церемония торжественного открытия чемпионата состоится 19 октября в 10.00 в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия».

В ходе чемпионата 75 конкурсантов из числа школьников, студентов колледжей и вузов, специалистов в возрасте до 65 лет представят свое мастерство на шести площадках по 14 компетенциям.

Профессиональные состязания будут проходить в Мурманском колледже экономики и информационных технологий: Экономика и бухгалтерский учет, Разработка программного обеспечения, Администрирование баз данных, Поварское дело, Бисероплетение (школьники), Резьба по дереву (школьники), Флористика (школьники); в Мурманском медицинском колледже: Массажист, Медицинский и социальный уход; в Мурманском строительном колледже: Выпечка хлебобулочных изделий, Малярное дело; в Мурманском индустриальном колледже: Слесарное дело; в Мурманском колледже искусств: Исполнительское мастерство и в Мурманской коррекционной школе-интернате № 3: Театральное искусство.

Конкурсные задания участников будут оценивать 76 экспертов.

В рамках чемпионата пройдут мастер-классы профессионального мастерства, которые проведут студенты и преподаватели колледжей, выставка творческих работ инвалидов, презентация работодателей, осуществляющих трудоустройство инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также будет действовать ресурсная площадка службы занятости населения Мурманской области «Двигаясь навстречу».

С подробным планом мероприятий можно ознакомиться на сайте Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

Имена победителей будут названы на церемонии закрытия, которая состоится 20 октября в 15.00 в областном центре «Лапландия».

Официальными спонсорами регионального чемпионата стали: Мурманский хлебозавод ОАО «Хлебопек», кинопредприятие «Мурманск» и Кольская АЭС.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /