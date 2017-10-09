Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи со смертью Людмилы Ивановой

Губернатор Марина Ковтун выразила глубокие соболезнования в связи с безвременной смертью доцента кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Людмилы Львовны Ивановой. В телеграмме, направленной на имя ректора МАГУ Андрея Сергеева, отмечается, что смерть Людмилы Ивановой стала тяжелой утратой для университета, для заполярной высшей школы, для культуры Мурманской области.

«Весть о внезапной смерти Людмилы Львовны Ивановой болью отозвалась в наших сердцах. Людмила Львовна была беззаветно преданным своему делу блестящим профессионалом, высококлассным специалистом в области истории и теории литературы, ярким театральным критиком, любимым преподавателем нескольких поколений студентов», - говорится в телеграмме главы региона.



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