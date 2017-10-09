Губернатор Марина Ковтун выступит на первом пленарном заседании Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера

Сегодня в Москве губернатор Мурманской области Марина Ковтун принимает участие в первом пленарном заседании Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ, при заместителе председателя Государственной Думы Ольге Епифановой.

Одной из задач Экспертного совета, созданного при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, является подготовка предложений по совершенствованию законодательной базы для развития районов Крайнего Севера, Арктической зоны и Дальнего востока. К работе Совета были привлечены ведущие специалисты в этой области, представители органов государственной власти, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.

Глава региона Марина Ковтун представит коллегам предложения Мурманской области к законодательной базе, которая определит будущее арктических регионов.



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