Областной художественный музей приглашает мурманчан на мини-выставку «Ленин. Без политики»

11 октября в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13) начнет работу тактильная мини-выставка «Ленин. Без политики», посвященная 100-летию Октябрьской революции 1917 года.

В экспозиции будут представлены литографии 1960-х годов народного художника РСФСР, живописца и графика Николая Николаевича Жукова, медали 1962-1963 годов работы народного художника РСФСР Матвея Генриховича Манизера, посвященные Ленину, а также фарфоровая статуэтка 1951 года «Ленин в детстве» производства Ленинградского фарфорового завода.

Выставка будет работать до 12 ноября.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области