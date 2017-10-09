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09.10.2017 11:50

К 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В Долине Славы состоялась торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Владимир Костров.


В Долине Славы прошла церемония захоронения останков бойцов, обнаруженных на Мурманском направлении. Мероприятие приурочено к 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Земле преданы останки 87 советских воинов. Троих удалось идентифицировать. Это младший лейтенант Пётр Овчинников, красноармейцы Иван Петухов и Фёдор Безумов. Его дочери поисковики передали последнюю весточку от отца, найденную в именном медальоне. Поисковое движение в регионе начало формироваться в 1959 году, с той поры найдены и захоронены останки более 20 тысяч солдат и офицеров советской армии, погибших в Заполярье во время войны. Эту миссию предстоит продолжить ещё многим поколениям добровольцев.
Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Мурманской области и города Мурманска Лев Журин: "В Кольском Заполярье погибло 85 тысяч солдат и офицеров, 9 тысяч пропали без вести и 11 тысяч замерзли насмерть".
Почтить память павших бойцов посчитали своим долгом люди самых разных поколений. После траурного митинга, заупокойной литии и возложения цветов преданным земле красноармейцам воздали последние воинские почести.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Ведь мы знаем, сколько пришло в годы войны повесток, что ваш муж, сын пропал без вести. И до сих пор такие есть. И поисковики их находят, и большое-большое им за это спасибо за работу, которую они делают".
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