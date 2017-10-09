"Вступая в новое столетие". Мурманск отметил 101-й День рождения

Наталия Бурдина.

"Вступая в новое столетие". Город-герой Мурманск отметил 101-й День рождения. Яркая точка в череде торжеств - большой праздник в центре заполярной столицы.

Сотня байкеров мчится из Колы в центр Мурманска. Праздничный парад — в честь Дня рождения города. Финиш - возле памятника Бредову. Здесь же зрители приветствуют легкоатлетов. Спортсмены бежали из Колы. 14 километров.

Победитель 82-го традиционного легкоатлетического пробега "Кола — Мурманск" Алексей Иванцов: "Погода сегодня подвела в этот год, поэтому влажность большая была, тяжеловато, а так - прекрасное самочувствие, обстановка".

На Семеновском озере соревнуются моржи. Из 70 участников — 20 женщины. На скорость плывут символичные 101 метр. Впервые в рамках Дня города - не показательные выступления, а соревнования в нескольких возрастных категориях. Памятные медали получили все. Наталья Мельникова: "Когда поплаваешь, чувствуешь такую гордость за себя, что вот молодец я какая, все-таки пошла, окунулась и приплыла".

На Пяти Углах - интерактивные площадки. В сквере на Ленинградской - мурманские КВН-щики. Рядом - показ работ конкурса на самый креативный зонтик. Выставка военной техники. Самые маленькие гости праздника в восторге.

Олеся Марченко: "Очень интересно, что можно войти во внутрь техники, попробовать. Мы, например, не сразу сумели сесть в грузовик, то есть, получили нужный опыт как садиться".

Развернут пункт набора на службу по контракту. На корабли "Адмирал Кузнецов", "Петр Великий", "Маршал Устинов", в береговые части Северного Флота - в Спутнике, Печенге и Кильдинстрое.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Мурманской области Владимир Маскаев: "Приходит молодой человек с документами, мои инструктора разъясняют, здесь представители воинских частей, сколько денежное довольствие будет рассказывать, какие социальные гарантии полностью. Желающие есть".

"Вступая в новое столетие". Девиз - вечерней шоу-программы. На главной сцене — творческие коллективы Мурманской области. Поздравления от первых лиц города.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Созидание города, его развитие, его рост, постоянное движение вперед невозможно представить без вас, дорогие земляки. Ваше трудолюбие, любовь к родному краю - все это делает наш город самым современным, самым красивым. И мы вместе преодолеем любые вызовы времени. С днем рождения город".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "И для нас 100 лет был стартом нового второго столетия нашего города. Мы продолжали работать, мы готовили школы, детские сады к зиме, мы реконструировали скверы, мы строили новые дома. Наши дети очень хорошо учились. Я поздравляю всех нас. Я желаю счастья, любви, добра. Слава городу Мурманску. Ура!".

Гости праздника услышали послание из прошлого. На сцене открыли капсулу с письмом от горожан 1967 года мурманчанам 2017-го. 50 лет оно хранилось в колбе.

Артист Мурманской областной филармонии Андрей Бобров: "Мы твердо уверены, что люди двух тысячных годов буду красивы, благородны и счастливы".

Депутат Государственной Думы СФ РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Уже нет Советского Союза, мы с вами живем в великой России. Изменился общественно-политический строй, но был, есть и будет город-герой Мурманск . И в продолжение наказа наших предшествующих поколений молодежи 60-х годов хочется сказать — Мурманск, вперед! Ура".