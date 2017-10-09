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09.10.2017 11:30

Три художника, три взгляда, три почерка. Мурманский морвокзал впервые за свою историю решился на творческий эксперимент

Анастасия Ярославская.

Мурманский морвокзал впервые за свою историю решился на творческий эксперимент. На втором этаже здания до 16 октября работает выставка - совместный плод сотрудничества "Росморпорта" и молодых художников. Это подарок два в одном - к Дню рождения города и первой годовщине новой жизни морских ворот после реконструкции. Экспозиция получилась фантазийной, яркой, оптимистичной. Три художника, три взгляда, три почерка, объединенные единой любовью и тематикой - Север.
Художник, преподаватель мурманской Детской художественной школы Мария Михайленко: "Здесь, конечно, про Мурманск. Мурманск я рисую, рисую разный - не только корабли, но и город тоже. Я здесь живу - это неизбежно. То, где живешь - это тебя и вдохновляет".
Художник, преподаватель мурманской Детской художественной школы Вероника Вологжанникова: "Очень много работ, они пронизаны ощущением Мурманска, может это не прямо плэнер, может это не реалистичное изображение улиц город, но это именно ощущение Мурманска".
Художник, преподаватель мурманской Детской художественной школы Дмитрий Новицкий: "У меня тематика - освоение Севера, тут тексты - они связаны с прошлым, вот например эти 2 работы по истории Челюскина, который был затерт во льдах и работы так и называются "Трагедия, ставшая триумфом".
В дань памяти и прошлому еще один подарок - на фасад морвокзала, наконец, вернулся герб Мурманска. На том же месте, то же мозаичное панно, что украшало здание с 70-х годов и тоже - после реконструкции.
Помощник директора Мурманского филиала ФГУП "Росморпорт" Максим Зыков: "Сам вокзал, он вообще, пропитан историей, пропитан морем, морской историей. И собственно говоря, мы не могли поменять, заменить историю - мы решили сохранить это аутентичное панно, чтобы оно продолжало висеть, радовать горожан и гостей нашего города".
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