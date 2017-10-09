"Генеральная уборка". Северяне совместно с представителями ОНФ борются с несанкционированными свалками

Владимир Костров.

Граждане сами отмечают места несанкционированных свалок на интерактивной карте. Очередной тревожный сигнал поступил из Кольского района от членов дачного товарищества, расположенного недалеко от Лопарской. Информация подтвердилась: прибыв на место, активисты ОНФ обнаружили захламленную строительным мусором территорию. Не ясно, в какой стадии строительства объект был уничтожен огнём, но теперь брошенное пожарище и ржавеющие конструкции не только портят пейзаж, но и представляет опасность: по соседству расположены базы отдыха, где останавливаются любители сёмужьей рыбалки, а в 20 метрах - русло Колы.

Председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту (фракция "Единая Россия"), сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области Лариса Круглова: "За Полярным кругом, где природа настолько уязвима видеть такое: брошенное, сожженное. Конечно, это вызывает самые негативные эмоции".

Свалка вызывает много вопросов. Почему стройка была расположена так близко к воде, несмотря на предупреждающие знаки. Для чего предназначалась траншея, подозрительно похожая на отвод канализации. Непонятно назначение объекта, а главное - кто собственник земельного участка, и почему он не ликвидировал последствия.

Глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Естественно, мы обратимся в прокуратуру Мурманской области, с которой у нас тоже есть свой алгоритм действий и хорошее взаимодействие, потому что такое оставлять нельзя. Надо определиться сначала через администрацию Кольского района, кому этот участок принадлежит".