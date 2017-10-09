В Мурманске пройдет Российско-Норвежский региональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк

11-12 октября 2017 года в городе Мурманске состоится Российско-Норвежский региональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк (Норвегия).

В работе Форума примут участие представители организаций культуры и органов управления культурой Мурманской области и губернии Финнмарк. Общее количество участников форума составит 130 человек, из них 74 норвежца. Возглавит норвежскую делегацию исполняющий обязанности Председателя Губернского Собрания Финнмарк г-жа Рагнхильд Вассвик.

Участников Форума, который пройдет под девизом «Координаты культуры на севере», ждет насыщенная деловая и культурная программа.

На пленарном и секционных заседаниях будут рассмотрены опыт и актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего культурного сотрудничества. Особое внимание будет уделено профилактике здорового образа жизни средствами культуры и спорта.

В рамках культурной программы 12 октября в 15.00 в фестивальном зале Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится встреча мурманских читателей с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге, которая является автором детективных произведений и исторических романов.

12 октября 16.45 в культурно-выставочном центре Мурманского областного художественного музея Саамский центр современного искусства представит выставку «Непринужденные беседы», которая совмещает как традиционные формы экспонирования, так и виртуальные.

В рамках российско-норвежского музыкального проекта «Оленевод» выступят норвежская саамская певица Элле Марья Эйра, музыкант Мортен Петтершен и солисты Мурманской областной филармонии. Концерт пройдет 12 октября в 18.30в большом зале Мурманской областной филармонии.

Торжественная церемония открытия форума состоится 11 октября в 09.00 в деловом центре «Арктика» отеля «Азимут».

Перед официальным открытием форума, с 08.35 до 08.45, в холле отеля «Азимут» (2 этаж) состоится пресс-подход с участием председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергея Ершова и руководителя Главного комитета по культуре, общественному здравоохранению и транспорту губернии Финнмарк Гейра Уве Баккена.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области