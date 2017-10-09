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09.10.2017 17:40

Мурманский областной драматический театр приглашает северян на гастрольный спектакль театра-студии современного искусства «Соседки»

11 октября в 19.00 в Мурманском областном драматическом театре (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоится гастрольный спектакль театра-студии современного искусства (г. Москва) «Соседки» по пьесе Жана Франко.

Зрители увидят историю двух совершенно разных женщин. Одна, Сара, прибывшая в столицу из Марселя в поисках личного счастья, работает парикмахером и обожает поболтать, другая, замкнувшись в своем отшельничестве, пишет пьесы и с переменным успехом пристраивает свои творения в театр. Соседки не испытывают друг к другу особенно теплых чувств, между ними возникает вражда, оборачивающаяся в итоге самыми неожиданными последствиями. Спектакль соткан из тайн и сюрпризов, интриг и романтических приключений, в которые оказываются втянуты обе героини.
В спектакле заняты молодые актрисы - Марьяна Спивак и Катя Кузнецова, известные зрителям по сериалу «Напарницы», где они сыграли в тандеме. Режиссер спектакля – Тимофей Спивак.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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