11 октября 2017 года будет проведена комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области

Это мероприятие проводится в плановом порядке. Время проведения с 10.00 до 12.00.

Цель мероприятия – проверить готовность к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.

В 11.00 будет производиться запуск электросирен на территории Мурманской области. В 11.00 и в 11.50 будет звучать информация по сетям проводного радиовещания (радиоточки, уличные громкоговорители) и радиовещательным станциям «Радио России», в г. Мурманске дополнительно по радиовещательной станции «Маяк».

ГОКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОЧС И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»