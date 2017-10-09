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09.10.2017 17:20

11 октября 2017 года будет проведена комплексная техническая проверка готовности и исправности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области

Это мероприятие проводится в плановом порядке. Время проведения с 10.00 до 12.00.
Цель мероприятия – проверить готовность к оповещению и информированию населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.

В 11.00 будет производиться запуск электросирен на территории Мурманской области. В 11.00 и в 11.50 будет звучать информация по сетям проводного радиовещания (радиоточки, уличные громкоговорители) и радиовещательным станциям «Радио России», в г. Мурманске дополнительно по радиовещательной станции «Маяк».

ГОКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОЧС И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
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