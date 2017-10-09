Мурманская область принимает участие в проекте «Дети Арктики. Дошкольное образование»

Проект «Дети Арктики. Дошкольное образование» - первый проект в сфере образования для детей коренных народов Арктической зоны, который Россия запускает с момента вступления в Арктический совет.

Проект предполагает анализ лучших образовательных практик, исследование уровня когнитивных навыков детей коренных народов Арктической зоны Российской Федерации, разработку образовательной программы и методических материалов для практического применения в образовательных учреждениях, деятельность которых направлена на комбинирование светского образования с информацией о традиционном укладе жизни коренных народов и сохранение коренного языка.

В Российской Федерации существуют несколько практик дошкольной подготовки детей из числа коренных народов, которые применяются в зависимости от возможности учеников посещать те или иные формы обучения.

Таким, к примеру, является опыт реализация проекта «Языковое гнездо» в дошкольных образовательных организациях Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа, который предполагает раннее и полное погружение в языковую среду, воспитание двуязычных детей путем организации дошкольного образования на родном языке.

В Ненецком автономном округе реализован проект «Кочевой детский сад», который позволяет учитывать этническое происхождение и принадлежность к определённой религии и культуре детей, сохранять родной язык, обеспечивает преемственность в воспитании и образовании, формирование здорового поколения детей коренных малочисленных народов Севера, сохранение и восстановление традиционного хозяйства и уклада жизни коренных народов.

Успешной также является реализация проекта Ямало-Ненецкого автономного округа «Кочевая школа», направленного на создание условий для организации учебно-воспитательного процесса для детей из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни, посредством функционирования групп кратковременного пребывания детей в местах кочевий или организацию работы выездных педагогов.

В образовательной практике Мурманской области в местах компактного проживания саамов всем детям обеспечена 100% доступность бесплатного качественного дошкольного образования. Детей приобщают к культуре и быту коренного малочисленного народа саами и истории родного края, учат быть внимательными к традициям других народов, развивают творческие способности.

В рамках реализации проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование» информация об образовательных практиках для коренных народов в странах арктического региона будет собрана при создании международного интернет ресурса, который позволит партнерами из числа постоянных членов Арктического совета совместно оценить лучшие практики в сфере подготовки детей коренных народов и реализовать международные образовательные проекты.

Проект реализуется Федеральным агентством по делам национальностей и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.



Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области

Фото: Информационный центр АКМНСС и ДВ РФ