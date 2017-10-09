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09.10.2017 16:20

Сегодня - Всемирный день почты

Всемирный день почты— один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза в день создания союза в 1874 году. А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году. 9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) представителями 22 стран, в том числе России, был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма. По данным ВПС, международная почта говорит на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть физической доставки почты. Россия, отмечающая День российской почты во второе воскресенье июля, — один из старейших членов этой влиятельной международной организации. Сеть федеральной почтовой связи включает в себя 42 тысячи объектов, среди них более 40 тысяч отделений почтовой связи, 1860 узлов почтовой связи, около 100 почтамтов, и охватывает своими услугами 99% территории страны. Международная почта говорит на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть физической доставки почты. Современная почта во многих промышленно-развитых государствах активно работает в секторе логистики, почтово-банковских услуг, каталожной торговли и прямой почтовой рассылки, активно развивает информационные технологии, гибридную почту и электронную коммерцию. Цель сегодняшнего Всемирного дня почты — пропаганда роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и его вклада в социально-экономическое развитие стран. Отмечающим этот День государствам-членам предлагается разработать программы мероприятий по расширению осведомленности о роли и деятельности их почтовых служб среди общественности и СМИ на национальном уровне. Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня (тематические выставки раритетных и редких марок и открыток, конкурсы рисунков почтовой марки, различные просветительские акции, дни открытых дверей, конференции и практикумы, спортивные и развлекательные мероприятия), посвящены определенной теме. Почтовые ведомства многих стран пользуются этой возможностью для внедрения или продвижения новых почтовых продуктов и услуг. А некоторые почтовые ведомства также пользуются случаем и проводят в этот день церемонии награждения своих наиболее отличившихся сотрудников. Интересно, что первые в мире почтовые марки появились в Англии в 1840 году, а первые почтовые марки в России появились в 1857 году.

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