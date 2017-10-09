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09.10.2017 16:00

В отношении жителя Кандалакши возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» поступило сообщение о том, что в приемный покой больницы за медицинской помощью обратился мужчина.

Сотрудниками полиции был опрошен 45-летний потерпевший, который пояснил, что он проживает в общежитии, в вечернее время он пригласил к себе в комнату соседа. Мужчины допоздна распивали спиртные напитки, в ходе общения между ними возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой злоумышленник причинил соседу пять ударов металлической палкой в область головы. Телесные повреждения, полученные потерпевшим, медиками расцениваются, как причинившие легкий вред здоровью.

Участковым уполномоченным полиции были опрошены соседи и возможные очевидцы преступления. В результате проведенных мероприятий полицейскими установлен и задержан безработный, ранее не судимый мужчина 1964 года рождения, который признался в совершении преступления. Причину агрессии злоумышленник объяснил сильным алкогольным опьянением.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

МО МВД России «Кандалакшский»
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