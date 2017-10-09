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09.10.2017 15:40

Областной художественный музей приглашает мурманчан на презентацию книги «Я творю. Я путешествую налегке»

11 октября в 17.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3, 2 этаж) состоится презентация книги «Я творю. Я путешествую налегке» норвежского художника Кариса Гулликсон .

С 10 февраля по 19 марта в Мурманском областном художественном музее работала одноименная выставка «I Craft. I Travel Light. Я творю. Я путешествую налегке», организованная совместно с Северо-Норвежским союзом художественных ремесленников. Это передвижной выставочный проект норвежских и российских художников, работающих в направлении современного декоративно-прикладного искусства.
Впервые выставка была представлена в Архангельске, после Мурманского областного художественного музея экспозиция отправилась в Художественный музей города Тромсё, а завершила путешествие в Саамском центре современного искусства норвежского города Карашьок. Заключительным этапом проекта стало издание альбома, посвящённого выставке.
Куратор выставки Карис Гюльиксун и директор Художественного музея Северной Норвегии Будил Щельструп расскажут о выставке и выступят на презентации книги. Мероприятие состоится в рамках международного 

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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