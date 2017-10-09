Сегодня ночью в Мурманске горел автомобиль

09 октября 2017 года в 04 час. 34 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Мурманск, ул. Нахимова, 17. В результате пожара выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, закопчен салон Suzuki Grand Vitara. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (7 человек личного состава, 2 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»

(Фото из архива)