Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с мурманчанина в пользу управляющей компании задолженности по коммунальным платежам в размере более 247 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом в адрес должника было направлено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автотранспортного средства.

Получив постановление, мужчина пришел к судебному приставу и задал вопрос «откуда возник такой большой долг», ведь как он думал,- его жена оплачивает коммунальные услуги, а тут на тебе... Он очень нервничал, что оказался в статусе должника и тут же погасил задолженность в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области