Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
09.10.2017 15:00

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с мурманчанина  в пользу управляющей компании задолженности по коммунальным платежам в размере более 247 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом в адрес должника было направлено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автотранспортного средства.
Получив постановление, мужчина пришел к судебному приставу и задал вопрос «откуда возник такой большой долг», ведь как он думал,- его жена оплачивает коммунальные услуги, а тут на тебе... Он очень нервничал, что оказался в статусе должника и тут же погасил задолженность в полном объеме.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области 
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.76
Евро = 67.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.