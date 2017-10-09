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09.10.2017 14:40

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Евгения Шталя «Литературные Хибины: энциклопедический справочник. 1835-2015»

11 октября в 14.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, литературная гостиная) состоится презентация книги Евгения Шталя «Литературные Хибины: энциклопедический справочник. 1835-2015».

Составитель справочника - кировчанин Евгений Шталь, библиограф и краевед, создатель музея писателя Венедикта Ерофеева. Евгений Николаевич является постоянным автором научно-популярного и информационного журнала «Тиетта» Геологического института Кольского научного центра Российской академии наук.
Книга «Литературные Хибины» является результатом его десятилетнего кропотливого труда. Издание включает биографию и библиографический список трудов и публикаций 1270 российских и иностранных авторов, которые с 1835 по 2015 гг. писали художественные произведения или научно-популярные очерки о Кировске и Апатитах. Биографические сведения о большом количестве авторов, побывавших в Хибинах, опубликованы впервые. Из них мы узнаем о хибинском литературном следе журналиста Бориса Левитеса, кинорежиссера Романа Кармена, писателя Даниила Гранина, мурманских историков Ивана Ушакова и Алексея Киселева, писателей Виктора Тимофеева и Александра Миланова, журналиста Валерия Берлина и многих других. Книга Евгения Шталя имеет научную, историческую и краеведческую ценность. Часть тиража издания уже передана в фонды библиотек Мурманской области.
На презентации автор расскажет о работе над справочником, прокомментирует логику отбора персоналий, а также ответит на вопросы читателей.
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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