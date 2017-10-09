Мурманским областным судом оглашен приговор по факту сбыта наркотических средств в особо крупном размере

Прокуратурой Мурманской области поддержано государственное обвинение в Мурманском областном суде по уголовному делу в отношении Эдуард П., обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ, то есть в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

В судебном заседании стороной обвинения доказано, что подсудимый 07 апреля 2017 года незаконно сбыл в подъезде одного из домов по ул.Хлобыстова в г.Мурманске наркотическое средство, содержащее героин, своей знакомой. Данное наркотическое средство было получено им ранее через так называемую «закладку», о которой ему было сообщено через приложение, установленное на мобильном телефоне.

С учетом полного признания подсудимым своей вины, наличия многочисленных смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, приговором Мурманского областного суда мужчине назначено наказание с применением положений ст.64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, на срок 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура Мурманской области