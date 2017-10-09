Зима на пороге. Как дачники готовятся к первым холодам?

Анастасия Русинова.



Дачный сезон - на замок. Северяне уже готовят к холодам свои загородные дома и огороды. Многие вернутся к ним только весной. Как правильно законсервировать дачу, чтобы все осталось в целости и сохранности?

Здесь провели с семьей все лето, отдыхали не хуже, чем на юге, - говорит Александр. Небольшой дом и скромный участок, а за ним - северная природа.

Хозяин дачи Александр Самарин: "В лес ходим за грибами, там за деревьями есть маленькое озеро, можно купаться".

Под ворохом опавших листьев можно рассмотреть цветочные клумбы и несколько грядок - для красоты и удовольствия.

Лето в этом году было поздним, в июне еще шел снег, поэтому до сих пор на некоторых грядках можно встретить вот таких красавиц.

Осенний урожай - приятное напоминание о лете, за которое и свежих ягод наесться успели и варенья немало наварили. Здесь посажена малина, здесь - красная смородина, там - клубника. Именно ее кусты на зиму надо срезать под корень, чтобы радовала и в следующем году. Все остальное на этом участке сохранит снег. А вот дом надо подготовить. И в первую очередь, из всех труб и кранов слить воду.

Хозяин дачи Александр Самарин: "К зиме готовится просто, вода сливается, вода вся выливается. Это делается, чтобы не разморозить".

Иначе они просто лопнут и их придется менять. Также надо полностью обесточить дом - выключить все приборы, проверить счетчики. Еще один момент, о котором часто дачники забывают - подвальная вентиляция.

Хозяин дачи Александр Самарин: "Закрываются продухи вот такими дровами, чтобы исключить попадание мелких грызунов, снега".

Одни просто вешают на ворота замок, другие укрепляют его страховкой. Но на практике, так делают только те, у кого в доме остаются ценные вещи или оборудование. Есть еще немало хитростей и советов "бывалых" дачников. Главное - не жалеть сил и времени на зимнюю консервацию дачи, тогда она в целости и сохранности дождется весны.