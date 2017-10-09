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09.10.2017 13:10

В Мурманской областной филармонии состоится открытие виртуального концертного зала

10 октября в 19.00 в Мурманской областной филармонии состоится открытие виртуального концертного зала.

Это всероссийский проект Московской государственной филармонии, в котором участвуют многие города нашей страны. Первая программа называется «Венский блеск». В исполнении «Виртуозов Москвы» под управлением австрийского дирижера и скрипача Питера Гута прозвучат сочинения Иоганна Штрауса и его современников. Запись концерта будет демонстрироваться на большом экране в концертном зале филармонии. Подобные показы планируется проводить раз в месяц.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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