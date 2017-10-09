10 октября в 19.00 в Мурманской областной филармонии состоится открытие виртуального концертного зала.

Это всероссийский проект Московской государственной филармонии, в котором участвуют многие города нашей страны. Первая программа называется «Венский блеск». В исполнении «Виртуозов Москвы» под управлением австрийского дирижера и скрипача Питера Гута прозвучат сочинения Иоганна Штрауса и его современников. Запись концерта будет демонстрироваться на большом экране в концертном зале филармонии. Подобные показы планируется проводить раз в месяц.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области