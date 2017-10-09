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09.10.2017 12:50

В ЗАТО Александровск сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу, совершенную несколько месяцев назад

В ОМВД России по ЗАТО Александровск несколько месяцев назад обратился житель г. Гаджиево с заявлением о краже из принадлежащей ему квартиры. Неизвестным был похищен ноутбук и золотой перстень, ущерб. причиненный потерпевшему, составил около 21 тысячи рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции провели осмотр места происшествия, сняли отпечатки пальцев. Полицейские установили, что неизвестный проник в квартиру через форточку, которую владелец помещения перед уходом на службу забыл закрыть. Квартира потерпевшего находится на 1 этаже.

По факту в отношении неустановленного лица следователем ОМВД России по ЗАТО г. Александровск было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил знакомый потерпевшего – ранее судимый за совершение имущественных преступлений житель г. Гаджиево 1981 года рождения.

Мужчина признался в совершенном деянии и пояснил, что ранее бывал в квартире потерпевшего. Когда ему понадобились денежные средства, он решил обокрасть квартиру знакомого. Похищенное имущество он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Подозреваемому в совершении квартирной кражи на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по ЗАТО Александровск)
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