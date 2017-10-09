Общественный порядок и безопасность на мероприятиях, посвященных празднованию Дня города-героя Мурманска, обеспечены в полном объеме

Накануне в столице Заполярья прошли праздничные меророприятия, посвященные 101-й годовщине со дня образования города-героя Мурманска. Участие в мероприятиях приняли 8 тысяч жителей и гостей областного центра.

Охрану общественного порядка обеспечивали 160 сотрудников полиции Мурманской области, 20 сотрудников Росгвардии Мурманской области. К местам проведения праздничных мероприятий были приближены наружные наряды полиции.

Благодаря слаженной работе сотрудников полиции и взаимодействующих органов нарушений правопорядка на территории столицы Заполярья не было допущено.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области