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09.10.2017 09:30

Фантазийная, яркая, оптимистичная. На втором этаже здания Мурманского морвокзала открылась выставка молодых художников

Анастасия Ярославская.


Мурманский морвокзал впервые за свою историю решился на творческий эксперимент - на втором этаже здания до 16 октября работает выставка - совместный плод сотрудничества "Росморпорта" и молодых художников. Это подарок два в одном - к Дню рождения города и первой годовщине новой жизни морских ворот после реконструкции. Экспозиция получилась под стать поводам - фантазийной, яркой, оптимистичной. Три художника, три взгляда, три почерка, объединенные единой любовью и тематикой - Север, Мурманск и море. И еще. На фасад морвокзала, наконец, вернулся герб Мурманска. На том же месте, то же мозаичное панно, что украшало здание с 70-х годов.
Помощник директора Мурманского филиала ФГУП "Росморпорт" Максим Зыков: "Сам вокзал, он вообще, пропитан историей, пропитан морем, морской историей. И собственно говоря, мы не могли поменять, заменить историю - мы решили сохранить это аутентичное панно, чтобы оно продолжало висеть, радовать горожан и гостей нашего города".
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