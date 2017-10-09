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09.10.2017 09:20

В регионе продолжается проект Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка"

Владимир Костров.

Граждане сами отмечают места несанкционированных свалок на интерактивной карте. Очередной тревожный сигнал поступил из Кольского района от членов дачного товарищества, расположенного недалеко от Лопарской. Информация подтвердилась: прибыв на место, активисты ОНФ обнаружили захламленную строительным мусором территорию. По соседству расположены базы отдыха, где останавливаются любители сёмужьей рыбалки, а в 20 метрах - русло Колы. По результатам этого рейда будет составлено обращение в прокуратуру. Предстоит найти собственника участка.
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