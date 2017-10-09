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09.10.2017 09:10

Подготовка к неблагоприятным погодным условиям. В ГИБДД состоялась видеоконференция со смежными структурами

Анастасия Ярославская.

В ГИБДД "сверяют часы" со всеми смежными структурами, чтоб приближающаяся зима ни для кого не стала неожиданной. В режиме видеоконференции на связи - представители обслуживающих организаций, собственники, представители муниципалитетов. Подготовка к неблагоприятным погодным условиям и взаимодействие - главный вопрос. По отчетам - дорожная техника "на парах", на местах, на случай заморозков, позаботились и о запасах песко-соляной смеси. С учетом опыта последних лет и чтобы не наступать на "старые грабли", автоинспекторы лишний раз напомнили всем об ответственности.
Заместитель начальника отдела надзора Управления ГИБДД по Мурманской области Михаил Нечаев: "Если брать, к примеру, как это было 3,4,5 лет назад - было намного больше проблем. Были проблемы с диспетчерскими службами - в ночное время не могли дозвониться, были вопросы по взаимодействию. С каждым годом этих проблем становится меньше и будем стремиться к нулю".
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