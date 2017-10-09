В Мурманской областной филармонии выступил известный московский музыкант и поэт Алексей Витаков

Алексей Котович.

"Я родился под северным солнцем" - так назвал свою новую программу известный московский музыкант и поэт Алексей Витаков. Выступление прошло в Музыкальной гостиной областной филармонии. Член жюри и автор идеи многих фестивалей авторской песни представил на суд заполярной публики как уже известные свои произведения, так и совсем новые композиции.

Автор-исполнитель Алексей Витаков (г. Москва): "У северян всегда найдется много общих тем, схожих судеб, скажем так. Вот об этом будем сегодня разговаривать, об этом будут стихи и песни. А еще будут, конечно, очень много новых, и я на благодарной мурманской аудитории опробую эти песни".