Развитие кооперации при кластерном подходе в Мурманске обсудили представители турбизнеса

Анастасия Ярославская.

В формате "круглого стола" поделились идеями, как усилить роль отрасли в Заполярье, сделать ее более привлекательной и конкурентоспособной по сравнению с другими регионами. Перспективы есть, потенциал высок - Мурманской области есть, что показать и предложить, главное скоординироваться, сформировать общий пакет, чтобы совершить рывок информационно. На российских и международных выставочных площадках - это наиболее действенный сегодня инструмент, совместная заявка прозвучит намного громче.

Руководитель Центра кластерного развития Мурманской области Владимир Попов : "На сегодняшний день мы развиваемся, и естественно, у нашего региона огромный потенциал, необходимо улучшать инфраструктуру туристического бизнеса и этому мы способствуем. Наша цель - скооперировать участников, создать совместные проекты и их поддержать".





