Город-герой Мурманск отметил 101-й День рождения

Наталия Бурдина.

В Городе-герое Мурманске отшумела праздничная неделя. Яркая точка в череде торжеств по случаю 101-го Дня рождения - большой праздник в центре заполярной столицы. Все началось с авто-мотопробега. Маршрут — Кола — областной центр. У памятника Бредову, зрители приветствовали легкоатлетов. На Семеновском озере моржи на скорость проплыли 101 метр. На площади Пять Углов работали интерактивные площадки. Вечером мурманчане услышали послание из прошлого. Была открыта капсула с письмом от жителей города 1967 года. Концерт завершился огненным шоу и салютом.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "И для нас 100 лет был стартом нового второго столетия нашего города. Мы продолжали работать, мы готовили школы, детские сады к зиме, мы реконструировали скверы, мы строили новые дома. Наши дети очень хорошо учились. Я поздравляю всех нас. Я желаю счастья, любви, добра. Слава городу Мурманску. Ура!".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов:

"Созидание города, его развитие, его рост, постоянное движение вперед невозможно представить без вас, дорогие земляки. Ваше трудолюбие, любовь к родному краю - все это делает наш город самым современным, самым красивым. И мы вместе преодолеем любые вызовы времени. С днем рождения город!!!".





