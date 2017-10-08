Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
08.10.2017 14:09

В Долине Славы прошла церемония захоронения останков бойцов, обнаруженных на Мурманском направлении

Владимир Костров.



Октябрь для Заполярья - один из главных месяцев в календаре памяти. Годовщина начала Петсамо-Киркенесской операции и завершение поискового сезона.
7 октября в Долине Славы на торжественном митинге почтили память героев и провели церемонию захоронения останков, павших в годы Великой Отечественной войны защитников Родины.
В этом году обнаружены и с воинскими почестями преданы земле 87 погибших солдат и офицеров. Имена 3-х удалось установить. Это красноармеец Иван Петухов, младший лейтенант - летчик Петр Овчинников и красноармеец Федор Безумов. Из Краснодарского края приехали дочь и внучка Федора Дмитриевича. Им передали последнее письмо отца и деда, больше 70 лет, хранившееся в нагрудном медальоне.
Председатель Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский: "В одной яме было 14 человек, и 4 медальона. Мы смогли прочитать только один. И то, медальон был не в ладанке, не в корболитовой шкатулке, - пуля была вытащена, перевернута и засунута записка. Мы её расшифровали".
Дочь красноармейца Фёдора Дмитриевича Безумова Злата Безумова: "Спасибо всем, кто ищет и находит. Спасибо всем за трудное, доброе, но благородное дело. Слава всем этим ребятам и всем воевавшим".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.76
Евро = 67.53
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.