В Долине Славы прошла церемония захоронения останков бойцов, обнаруженных на Мурманском направлении

Владимир Костров.





Октябрь для Заполярья - один из главных месяцев в календаре памяти. Годовщина начала Петсамо-Киркенесской операции и завершение поискового сезона.

7 октября в Долине Славы на торжественном митинге почтили память героев и провели церемонию захоронения останков, павших в годы Великой Отечественной войны защитников Родины.

В этом году обнаружены и с воинскими почестями преданы земле 87 погибших солдат и офицеров. Имена 3-х удалось установить. Это красноармеец Иван Петухов, младший лейтенант - летчик Петр Овчинников и красноармеец Федор Безумов. Из Краснодарского края приехали дочь и внучка Федора Дмитриевича. Им передали последнее письмо отца и деда, больше 70 лет, хранившееся в нагрудном медальоне.

Председатель Координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский: "В одной яме было 14 человек, и 4 медальона. Мы смогли прочитать только один. И то, медальон был не в ладанке, не в корболитовой шкатулке, - пуля была вытащена, перевернута и засунута записка. Мы её расшифровали".

Дочь красноармейца Фёдора Дмитриевича Безумова Злата Безумова: "Спасибо всем, кто ищет и находит. Спасибо всем за трудное, доброе, но благородное дело. Слава всем этим ребятам и всем воевавшим".





