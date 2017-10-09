В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 октября.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Анатолия Бредова, 5
ул. Гагарина, 19, 21
ул. Подстаницкого, 2, 4, 6, 10, 12, 16
10.00 – 14.00 пр. Кольский, 188, 194, 196, 198, 200, 202
ул. Героев Рыбачьего, 3, 4, 5, 6, 7
ул. Шевченко, 1А, 6А
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.00 Речной проезд, 2
ул. Ивченко, 8
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска