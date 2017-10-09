В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 9 октября.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Анатолия Бредова, 5

ул. Гагарина, 19, 21

ул. Подстаницкого, 2, 4, 6, 10, 12, 16

10.00 – 14.00 пр. Кольский, 188, 194, 196, 198, 200, 202

ул. Героев Рыбачьего, 3, 4, 5, 6, 7

ул. Шевченко, 1А, 6А



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.00 Речной проезд, 2

ул. Ивченко, 8



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска