Ушла из жизни Людмила Львовна Иванова - кандидат филологических наук, доцент, литературный и театральный критик, преподаватель Мурманского арктического государственного университета. За более чем 34 года работы в вузе Людмила Львовна подготовила многие поколения заполярных учителей литературы и русского языка. Учитель с большой буквы, - говорят о ней воспитанники, отдавая должное педагогическому таланту и человеческим качествам преподавателя. О времени и месте прощания с Людмилой Львовной Ивановой сообщим дополнительно.

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