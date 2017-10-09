Ушла из жизни Людмила Львовна Иванова - кандидат филологических наук, доцент, литературный и театральный критик, преподаватель Мурманского арктического государственного университета. За более чем 34 года работы в вузе Людмила Львовна подготовила многие поколения заполярных учителей литературы и русского языка. Учитель с большой буквы, - говорят о ней воспитанники, отдавая должное педагогическому таланту и человеческим качествам преподавателя.

Прощание с доцентом кафедры русской филологии и массовых коммуникаций МАГУ Людмилой Львовной Ивановой состоится 12 октября 2017 года в фойе театра Северного флота с 10:30 до 12:30

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